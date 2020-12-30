В парадной на Гражданском нашли избитого петербуржца

Полиция устанавливает обстоятельства госпитализации 24-летнего молодого человека. Его нашли в парадной дома 90 корпус 1 по Гражданскому проспекту со следами побоев и судорогами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился брат пострадавшего и рассказал и произошедшем. Он рассказал, что нашел брата избитым. Пострадавшего госпитализировали с повреждениями грудной клетки и сердца, гематомами и другими травмами. Врачи пока не разрешают его опрашивать.

Полиция уже задержала по подозрению 23-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан злоумышленник, который избил 81-летнюю жительницу одного из домов по улице Передовиков. Инцидент произошел вечером 8 декабря во дворе одного из домов Красногвардейского района.