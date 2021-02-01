До 15 тыс. болельщиков смогут прийти на матчи «Зенита» во второй части сезона

На домашние матчи петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» разрешили пускать не более 15 тыс. болельщиков.

Все спортивные и культурные мероприятия в Петербурге будут проводиться с соблюдением тех же санитарных требований, что и осенью.

«Так, если число участников события превышает 50 человек, его нужно согласовать с профильными органами», — заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко. Сине-бело-голубые отправились на сборы в Дубай. К команде присоединились два игрока, – нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев. Их тесты на коронавирус показали положительные результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединились к команде в ОАЭ. Они переболели коронавирусной инфекцией и готовы тренироваться на сборах.