До 15 тыс. болельщиков смогут прийти на матчи «Зенита» во второй части сезона

До 15 тыс. болельщиков смогут прийти на матчи «Зенита» во второй части сезона
Матчи «Зенита» смогут собрать 15 тыс. болельщиков. Фото: Gazeta.SPb/Михаил Киреев

На домашние матчи петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» разрешили пускать не более 15 тыс. болельщиков.

Все спортивные и культурные мероприятия в Петербурге будут проводиться с соблюдением тех же санитарных требований, что и осенью.

«Так, если число участников события превышает 50 человек, его нужно согласовать с профильными органами», — заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко. Сине-бело-голубые отправились на сборы в Дубай. К команде присоединились два игрока, – нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев. Их тесты на коронавирус показали положительные результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединились к команде в ОАЭ. Они переболели коронавирусной инфекцией и готовы тренироваться на сборах.

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