Взрыв произошел в центре вакцинации на Кипре

Взрыв произошел в центре вакцинации на Кипре
Взрыв произошел в медицинском центре. Фото: Pixabay

Взрыв произошел в центре вакцинации в пригороде столицы Кипра Никосии. Об этом сообщает Cyprus Times со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, неизвестные заложили в задней части здания взрывное устройство малой мощности. Возможно, использовались канистры с газом. Информации о пострадавших не поступало. Место происшествия взято в оцепление.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аэропорт Пулково обслужил первый рейс «Ларнака-Санкт-Петербург-Ларнака» авиакомпании Cyprus Airways. Авиасообщение станет регулярным с 8 января. Рейсы будут выполняться каждый четверг с вылетом из Ларнаки (Кипр) в 7 часов и прибытием в Северную столицу в 12:50.

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