Украинский футболист явился пьяным на тренировку и был отчислен

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины футболист провел 12 матчей и забил пять голов. Фото: Pixabay

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины футболист провел 12 матчей и забил пять голов. Фото: Pixabay

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» в состоянии алкогольного опьянения и в итоге был отчислен за грубое нарушение режима. Об этом инциденте сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

Сообщается, что 35-летний нападающий в третий раз прибыл в расположение команды в таком состоянии. Первый случай произошёл в октябре прошлого года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины футболист провел 12 матчей и забил пять голов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин не вышел на поле в составе «Фиориентины» против «Торино». Футболист должен набрать игровую форму, прежде чем сыграет за новый клуб. Пока что он проходит индивидуальные занятия и болеет за итальянскую команду.