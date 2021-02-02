Украинский футболист явился пьяным на тренировку и был отчислен

Украинский футболист явился пьяным на тренировку и был отчислен
В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины футболист провел 12 матчей и забил пять голов. Фото: Pixabay

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» в состоянии алкогольного опьянения и в итоге был отчислен за грубое нарушение режима. Об этом инциденте сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

Сообщается, что 35-летний нападающий в третий раз прибыл в расположение команды в таком состоянии. Первый случай произошёл в октябре прошлого года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины футболист провел 12 матчей и забил пять голов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин не вышел на поле в составе «Фиориентины» против «Торино». Футболист должен набрать игровую форму, прежде чем сыграет за новый клуб. Пока что он проходит индивидуальные занятия и болеет за итальянскую команду.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Евгений Селезнев футбол футболист


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во вторник Пулково будет работать без отмен и задержек
Главный терапевт России назвал побочные эффекты после вакцинации
Иммунолог озвучил условия отмены масочного режима
Украинский футболист явился пьяным на тренировку и был отчислен
SpaceX в этом году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем
В Выборге появится ветклиника со специальной лабораторией
Ургант подшутил по поводу расставания Ольги Бузовой и Манукяна
Диетолог объяснил, чем может быть опасен сыр