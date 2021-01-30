Кокорин не вышел в составе «Фиорентины» против «Торино»

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Александр Кокорин перешел в итальянский клуб. Фото: @acffiorentina

Футболист пропустил матч, но все равно болел за свою команды.

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин не вышел на поле в составе «Фиориентины» против «Торино». Об этом сообщает «Чемпионат».

Футболист должен набрать игровую форму, прежде чем сыграет за новый клуб. Пока что он проходит индивидуальные занятия и болеет за итальянскую команду. Болельщики верят, что смогут увидеть Кокорина в деле 5 февраля в матче с «Интером».

Напоминаем, что о переходе Кокорина в европейский клуб стало известной этой зимой. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 3,5 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины» после прилета во Флоренцию. Экс-нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел вместе со своей семьей во Италию.

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