Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины» после прилета во Флоренцию

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел вместе со своей семьей во Флоренцию, где в ближайшее время подпишет контракт с местной «Фиорентиной».

«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola», – обратился футболист к болельщикам итальянского клуба.

Кокорин должен пройти медицинское обследование, после которого он подпишет с «Фиорентиной» контракт на три с половиной года. Итальянский клуб предложил «Спартаку» за футболиста 4,5 миллиона евро. Напомним, Александр Кокорин выступал за красно-белых с августа 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кокорин назван приоритетной трансферной целью «Фиорентины».