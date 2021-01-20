Кокорин назван приоритетной трансферной целью «Фиорентины»

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин является приоритетным вариантом итальянской «Фиорентины» на ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом на своем официальном сайте сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В качестве альтернативы клуб также рассматривает возможность подписания контракта с 27-летним бразильским форвардом Фелипе Андерсоном из лондонского «Вест Хэма».

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» находится на 14-м место в турнирной таблице.

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.