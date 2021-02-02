В Петербурге снизилось количество больных COVID-19, но увеличилось число госпитализаций

В Петербурге снизилось количество больных COVID-19, но увеличилось число госпитализаций
Количество выздоровевших от ковида увеличилось на 7%. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией. По сравнению с декабрем прошлого года число попавших в больницы петербуржцев с COVID-19 выросло на 1%.

По данным Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в декабре доля пациентов в стационарах, которые были в тяжелом состоянии, составляла 23%, а в январе — 24%.

При этом в городе значительно снизилось общее число больных, обратившихся с коронавирусом ко врачам. В последний месяц 2020 года их было 104,2 тыс. человек, а в январе их стало меньше на 34% — 68,5 тыс. пациентов.

Кроме того, количество выздоровевших от ковида увеличилось на 7%, а число летальных исходов упало на 20%.

«Положительная динамика показателей свидетельствует о нисходящей части второй волны и является следствием совокупного действия нескольких факторов», — отметили в координационном совете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети с коронавирусом на 60% стали реже попадать в петербургские больницы.

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