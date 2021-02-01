Дети с коронавирусом на 60 % стали реже попадать в петербургские больницы

В январе текущего года в петербургские больницы дети с коронавирусом и подозрением на него стали попадать на 60 процентов меньше, чем в декабре прошлого года, следует из данных межведомственного городского координационного совета по борьбе с эпидемией. Это свидетельствует об улучшении эпидемиологической ситуации в Северной столице.

Сообщается, что количество госпитализированных новорожденных с коронавирусом, с подозрением на нее, а также новорожденных, контактных, снизилось на 10 процентов.

В Петербурге за сутки зафиксировано 1842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге 335958 случаев заражения COVID-19. Скончались 9786 человек. Выздоровело 231759 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 12771 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по сведениям оперативного штаба на утро 1 февраля, в России за последние сутки выявлено 17 648 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности, с начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 868 087 человек в каждом из 85 регионов страны.