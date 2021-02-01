В России за сутки подхватили коронавирус 17,6 тысяч человек

Статистика заражений снижается не только в Москве и Петербурге, но и по регионам. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Статистика заражений снижается не только в Москве и Петербурге, но и по регионам. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По сведениям оперативного штаба на утро 1 февраля, в России за последние сутки выявлено 17 648 новых случаев заражения коронавирусом.

В общей сложности, с начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 868 087 человек в каждом из 85 регионов страны. Кроме того, только за последние сутки болезнь унесла жизни 437 пациентов. Нарастающим итогом число жертв коронавируса в России увеличилось до 73 619 человек.

К счастью, вторая волна заболеваемости, похоже, неохотно, но идет на спад. Число выписанных по выздоровлению пациентов вот уже несколько дней превышает количество новых заражений. Так, за минувшие сутки больницы покинули 18 169 человек. Таким образом, с начала ведения статистики выздоровели 3 318 173 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые за долгое время за сутки обнаружили меньше 2 тысяч новых заражений COVID-19.