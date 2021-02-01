В Петербурге нашли еще 1 842 случая заражения COVID-19

В Петербурге нашли еще 1 842 случая заражения COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус сдали 1 842 местных жителя. По суточной заболеваемости город находится на втором месте среди российских регионов.

Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает оперативный штаб по мониторингу COVID-19. На первом месте по количеству за болевших за последние 24 часа находится Москва, где коронавирусом заразились еще 2047 человек. На третьем месте, следом за Петербургом, оказалась Московская область — за сутки коронавирус нашли у 1068 человек. В Ленобласти выявлено 216 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 335 958 человек. Общее число выздоровевших достигло 231 759, в том числе 1273 — за сутки. В настоящее время в городе насчитывается 94 413 активных больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию онлайн и по телефону с 1 февраля.

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