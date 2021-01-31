Петербуржцы смогут записываться на вакцинацию онлайн и по телефону с 1 февраля

В Северной столице появятся новые способы записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Жителям города рассказали о новых дистанционных услугах.

Как сообщают в Смольном, в городе расширили возможности для записи на вакцинацию по поручению губернатора города Александра Беглова. Так с 1 февраля петербуржцы смогут воспользоваться услугами интернет-порталов и телефонных служб.

В городе с начала нового месяца начнут работать четыре канала. Кроме портала «Здоровье петербуржца», единого и регионального порталов госуслуг и виртуальных колл-центров поликлиник, подать заявку на прививку можно будет по телефону «122».

Напомним, что на данный момент в городе прививку получили около 65 тыс. петербуржцев. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 12,2 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Петербург привезли 37,8 тысяч доз вакцины «Спутник V».