Визовый центр Финляндии возобновил прием документов

Получить визу могут лишь члены семей граждан ЕС и Финляндии, владельцы недвижимости там же, либо желающие попасть в страну по неотложным семейным или рабочим делам. Фото: pixabay

Получить визу могут лишь члены семей граждан ЕС и Финляндии, владельцы недвижимости там же, либо желающие попасть в страну по неотложным семейным или рабочим делам. Фото: pixabay

С понедельника, 1 февраля, визовый центр Финляндии в Северной столице вновь начал принимать документы на визы. Попасть туда можно по предварительной записи, но претендовать на получение разрешающего документа могут не все.

Прием заявлений на визу осуществляется только у части визовых категорий, объясняется на сайте компании VFS Global, занимающейся обработкой документов. К примеру, претендовать на получение визы могут члены семей граждан Евросоюза или Финляндии, люди, которым необходимо попасть в страну по неотложным семейным делам, владельцы недвижимости на территории Финляндии или желающие отправиться на сезонную работу.

Прием документов ведется с понедельника по среду с 9 до 14 часов. Напомним, что границы с Финляндией открыты с 27 января, но попасть в страну тысячи озер в качестве туриста пока невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия вновь закрыла границы для иностранцев до 15 февраля из-за ухудшения ситуации по COVID-19.