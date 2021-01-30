Чехия ограничила въезд для иностранцев до 15 февраля

Чехия ограничила въезд для иностранцев до 15 февраля
Чехия продолжает бороться с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Запрет связан с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Власти Чехии приняли решение ограничить въезд в страну для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Они отмечают, что эпидемиологическая обстановка вновь ухудшается. Об этом сообщает МИД государства в Twitter-аккаунте.

Известно, что есть несколько исключений. Приехать в Чехию можно к родственникам, на учебу и для получения медицинской помощи. Также в страну можно попасть на свадьбу, похороны и тем, кто работает или имеет разрешение на проживание в Чехии. Ограничения будут действовать до 15 февраля.

До этого стало известно о закрытии границ Францией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Иран подписал с Россией договор по вакцине от COVID «Спутник V». Отмечается, что первая партия препарата пребудет в Иран до 7 февраля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
границы иностранцы пандемия чехия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана
Мясников назвал срок начала новой волны COVID в России
В Ленобласти коронавирус подхватили еще 219 человек
Россиянин поджег жену во время ссоры
Центр Гамалеи разработает новую вакцину от коронавируса
Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом
Чехия ограничила въезд для иностранцев до 15 февраля
Иран подписал с Россией договор по вакцине от COVID «Спутник V»