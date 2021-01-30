Чехия ограничила въезд для иностранцев до 15 февраля

Запрет связан с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Власти Чехии приняли решение ограничить въезд в страну для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Они отмечают, что эпидемиологическая обстановка вновь ухудшается. Об этом сообщает МИД государства в Twitter-аккаунте.

Известно, что есть несколько исключений. Приехать в Чехию можно к родственникам, на учебу и для получения медицинской помощи. Также в страну можно попасть на свадьбу, похороны и тем, кто работает или имеет разрешение на проживание в Чехии. Ограничения будут действовать до 15 февраля.

До этого стало известно о закрытии границ Францией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Иран подписал с Россией договор по вакцине от COVID «Спутник V». Отмечается, что первая партия препарата пребудет в Иран до 7 февраля.