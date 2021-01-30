Иран подписал с Россией договор по вакцине от COVID «Спутник V»

Иран подписал с Россией договор по вакцине от COVID &#171;Спутник V&#187;
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Иран подписал с Россией договор на закупку и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Иране уже зарегистрирован российский препарат, а 29 января был подписан договор о покупке и совместном производстве вакцины.

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали, первая партия препарата пребудет в Иран до 7 февраля. Также в ближайшее время РФ посетят представители Минздрава ИРИ для уточнения деталей договора.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину совсем скоро зарегистрируют в более чем двух с половиной десятков стран.

Напомним, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V».

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