Врач рассказал, чем отличается кашель при COVID-19 от других видов

Врач рассказал, чем отличается кашель при COVID-19 от других видов
Кашель у пациента с коронавирусной инфекцией будет отличаться по частотным и тоновым характеристикам. Фото: pixabay

Врач-невролог Никита Жуков заявил, что кашель у заболевшего коронавирусом отличается от кашля, который проявляется при любых других болезнях.

Медик отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что кашель у пациента с коронавирусной инфекцией будет отличаться по частотным и тоновым характеристикам. Специалисты смогут сделать это с помощью специального приложения, алгоритм для которого разработала лаборатория искусственного интеллекта «Сбербанка».

По словам врача, это приложение будет бесплатным. При этом точность алгоритма по некоторым показателям даже выше, чем у ПЦР-тестов.

Жуков добавил, что тут идет речь про самосознательность россиян, которые бы хотели поскорее остановить распространение коронавируса. Чтобы спокойно самоизолироваться, человек должен знать, что у него есть COVID-19.

«Эта методика позволила бы максимально быстро, совершенно бесплатно предполагать наличие коронавируса, даже если у пациента нет совершенно никаких симптомов коронавируса», — заявил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия поставит в Германию 300 тысяч респираторов из Тверской области.

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