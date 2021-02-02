Россия поставит в Германию 300 тысяч респираторов из Тверской области

Россия поставит в Германию 300 тысяч респираторов из Тверской области
Фото: unsplash

Согласно сообщению Минпромторга с февраля по март 2021 года Федеративная республика Германии получит 170 и 150 тысяч респираторов.

По данным контрактов, две крупные поставки обойдутся в 130 тысяч евро. В ведомстве уточняют, что в ближайшее время планируется заключение новых договоров на поставку 100 тысяч респираторов в другие страны Европейского союза.

Германия получит маски «Лепесток-40» класса защита FFP2 без клапана выдоха, которые производятся на Кимрской фабрике имени Горького в Тверской области. Напомним, что с января в Баварии запрещено выходить в магазины и ездить в общественном транспорте без респираторов класса FFP2 и выше. Аналогичный запрет распространяется и на тканевые самодельные маски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что iPhone научили распознавать лицо владельца даже в защитной маске.

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