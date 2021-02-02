Apple научила iPhone распознавать лицо в защитной маске

Apple научила iPhone распознавать лицо в защитной маске
Apple добавила функцию разблокировки телефона по лицу в защитной маске. Фото: Apple

Разработчики американской корпорации Apple добавили в версию iOS 14.5 функцию разблокировки экрана по Face ID, даже когда у владельца смартфона скрыто лицо под защитной маской или респиратором.

Как сообщает Apple, теперь пользователи «яблочных» телефонов, которые носят маску, смогут быстро разблокировать устройство с Face ID благодаря фирменным часам Apple Watch. Для этого нужно, чтобы часы были на руке в разблокированном состоянии — гаджет подаст тактильный сигнал о том, что смартфон перешел на рабочий стол.

Такая опция может разблокировать только iPhone. Для оплаты и автозаполнения паролей в App Store необходимо ввести пароль.

Новую опцию добавили в бета-версию iOS 14.5, в публичном доступе она окажется позже. Также версию дополнят функциями поддержки джойстиков и работы 5G в режиме двух сим-карт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке — более $110 млрд.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple ios 14.5 iPhone защитная маска разблокировка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга заметили много полиции и металлические ограждения
Культурные объекты Ленобласти сдадут в аренду инвесторам за рубль
Продажа госимущества пополнила бюджет Петербурга на 6,2 млрд рублей
Депутаты Петербурга хотят отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований
Россельхознадзор отправил 25 тонн риса с насекомыми обратно во Вьетнам
Россия поставит в Германию 300 тысяч респираторов из Тверской области
К Мосгорсуду, где рассматривают дело Навального, прибыли около 20 ...
Эксперт перечислил необычные симптомы дефицита витамина D