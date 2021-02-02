Apple научила iPhone распознавать лицо в защитной маске

Разработчики американской корпорации Apple добавили в версию iOS 14.5 функцию разблокировки экрана по Face ID, даже когда у владельца смартфона скрыто лицо под защитной маской или респиратором.

Как сообщает Apple, теперь пользователи «яблочных» телефонов, которые носят маску, смогут быстро разблокировать устройство с Face ID благодаря фирменным часам Apple Watch. Для этого нужно, чтобы часы были на руке в разблокированном состоянии — гаджет подаст тактильный сигнал о том, что смартфон перешел на рабочий стол.

Такая опция может разблокировать только iPhone. Для оплаты и автозаполнения паролей в App Store необходимо ввести пароль.

Новую опцию добавили в бета-версию iOS 14.5, в публичном доступе она окажется позже. Также версию дополнят функциями поддержки джойстиков и работы 5G в режиме двух сим-карт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке — более $110 млрд.