Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке — более $110 млрд

Выручка Apple за последний квартал выросла на 21% по сравнению с прибылью за октябрь-декабрь 2019-го. Фото: apple.com

Выручка Apple за последний квартал выросла на 21% по сравнению с прибылью за октябрь-декабрь 2019-го. Фото: apple.com

Американская корпорация Apple зафиксировала первую в истории выручку, превысившую по объемам 100 миллиардов долларов.

Об этом в среду, 27 января, пишет Business Insider, ссылаясь на отчет компании. Так, в период с октября по декабрь прошлого года Apple заработала 111,4 млрд долларов. Таким образом, прибыль увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда выручка корпорации составила 91,8 млрд долларов.

Как отмечает финансовый директор Apple Луки Маэстри, международные продажи компании по итогам последнего квартала минувшего года составили 64%. Рыночная капитализация детища Стива Джобса на данный момент оценивается почти в 2,4 триллиона долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые iPhone 12, по заявлению самой Apple, могут навредить здоровью владельцев с кардиостимуляторами.