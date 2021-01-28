Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке — более $110 млрд

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке &#8212; более $110 млрд
Выручка Apple за последний квартал выросла на 21% по сравнению с прибылью за октябрь-декабрь 2019-го. Фото: apple.com

Американская корпорация Apple зафиксировала первую в истории выручку, превысившую по объемам 100 миллиардов долларов.

Об этом в среду, 27 января, пишет Business Insider, ссылаясь на отчет компании. Так, в период с октября по декабрь прошлого года Apple заработала 111,4 млрд долларов. Таким образом, прибыль увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда выручка корпорации составила 91,8 млрд долларов.

Как отмечает финансовый директор Apple Луки Маэстри, международные продажи компании по итогам последнего квартала минувшего года составили 64%. Рыночная капитализация детища Стива Джобса на данный момент оценивается почти в 2,4 триллиона долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые iPhone 12, по заявлению самой Apple, могут навредить здоровью владельцев с кардиостимуляторами.

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