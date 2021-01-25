Apple предупредила об опасности iPhone 12 для здоровья человека

Американская корпорация Apple официально предупредила владельцев кардиостимуляторов, что смартфоны модели iPhone 12 могут быть для них опасны.

На официальном сайте компании указано, что последняя модель iPhone может создавать электромагнитные помехи, препятствующие работе кардиостимуляторов и других медицинских устройств.

Компания рекомендует держать устройства на расстоянии 15-30 сантиметров и перед покупкой смартфоны проконсультироваться у врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Apple перестанет обновлять iPhone SE и iPhone 6s. Таким образом, iOS 15 будет доступен для устройств, начиная с iPhone 7.