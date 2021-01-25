Apple предупредила об опасности iPhone 12 для здоровья человека

Apple предупредила об опасности iPhone 12 для здоровья человека
iPhone 12 и iPhone 12 mini. Фото: Apple

Американская корпорация Apple официально предупредила владельцев кардиостимуляторов, что смартфоны модели iPhone 12 могут быть для них опасны.

На официальном сайте компании указано, что последняя модель iPhone может создавать электромагнитные помехи, препятствующие работе кардиостимуляторов и других медицинских устройств.

Компания рекомендует держать устройства на расстоянии 15-30 сантиметров и перед покупкой смартфоны проконсультироваться у врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Apple перестанет обновлять iPhone SE и iPhone 6s. Таким образом, iOS 15 будет доступен для устройств, начиная с iPhone 7.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple iphone 12 айфон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инфекционист назвал сроки вакцинации для переболевших COVID-19
Поклонники высмеяли Бородину за снимок в золотых украшениях в бане
Получившая удар в живот от полицейского петербурженка обратится в СК
Несколько легковушек собрались в «паровозик» на Наличной улице
Apple предупредила об опасности iPhone 12 для здоровья человека
Асмус назвала дату своей второй свадьбы
Врач объяснила, почему в маске может появляться одышка
Володарский мост усыпан осколками после ДТП с двумя легковушками