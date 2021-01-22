Apple перестанет обновлять iPhone SE и iPhone 6s

Смартфоны старого поколения не получат iOS 15.

Сразу несколько смартфонов Apple не получат новые обновления. iPhone SE и iPhone 6s не смогут обновиться до iOS 15. Об этом сообщает французское издание iPhoneSoft, ссылаясь на собственные источники.

Также обновить операционную систему не смогут владельцы планшетов iPad mini 4, iPad Air 2 и iPad 5. Таким образом, iOS 15 будет доступен для устройств, начиная с iPhone 7.

Ожидается, что обновления выйдут летом 2021 года. Релиз стабильных операционных систем пройдет только осенью. Напоминаем, что iPhone SE вышел в 2016 году, модель является одной из самых популярных не только в России, но и в мире. В 2020 году вышла обновленная версия смартфона.

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