Стало известно, когда Apple выпустит очки виртуальной реальности

Американская корпорация Apple активно работает над созданием собственных VR-очков.

Ожидается, что они появится на рынке уже в следующем году. Об это пишут зарубежные СМИ.

При разработке возникли трудности, потому было принято решение сделать корпус и держатели тканевыми.

в Apple VR будут установлены камеры, позволяющие использовать функции дополненной реальности. Известно, в Apple VR будут установлены камеры, позволяющие использовать функции дополненной реальности.

Очки будут работать от батареек Oculus Quest 2. Кроме того, их оснастят самым мощным чипом, над которым работают в компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская корпорация Apple начала работу над созданием складного iPhone, который будет конкурировать с аналогичной моделью, выпущенной корейской компанией Samsung.