Стало известно, когда Apple выпустит очки виртуальной реальности

Стало известно, когда Apple выпустит очки виртуальной реальности
Apple активно работает над созданием собственных VR-очков. Фото: unsplash

Американская корпорация Apple активно работает над созданием собственных VR-очков.

Ожидается, что они появится на рынке уже в следующем году. Об это пишут зарубежные СМИ.

При разработке возникли трудности, потому было принято решение сделать корпус и держатели тканевыми.

в Apple VR будут установлены камеры, позволяющие использовать функции дополненной реальности. Известно, в Apple VR будут установлены камеры, позволяющие использовать функции дополненной реальности.

Очки будут работать от батареек Oculus Quest 2. Кроме того, их оснастят самым мощным чипом, над которым работают в компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская корпорация Apple начала работу над созданием складного iPhone, который будет конкурировать с аналогичной моделью, выпущенной корейской компанией Samsung.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple VR-очки очки виртуальной реальности


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, когда Apple выпустит очки виртуальной реальности
«Ливерпуль» дома проиграл «Бернли» в матче АПЛ
В Пензенской области мужчина застрелил охотника, перепутав его с кабаном
Эксперт заявил о проблеме «катастрофического масштаба» на Украине
Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против коронавируса
Въезжающих в США обязали проходить карантин и сдавать тест на коронавирус
Брагин: «СКА играл от ножа»
Сарана рассказал, нужен ли тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса