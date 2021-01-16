Bloomberg: Apple приступила к разработке складной модели iPhone

Несмотря на обширные планы, серьезных изменений в продукции Apple в 2021 году не планируется - компания сосредоточится на выпуске флагманских продуктов. Фото: unsplash

Несмотря на обширные планы, серьезных изменений в продукции Apple в 2021 году не планируется - компания сосредоточится на выпуске флагманских продуктов. Фото: unsplash

Американская корпорация Apple начала работу над созданием складного iPhone, который будет конкурировать с аналогичной моделью, выпущенной корейской компанией Samsung.

Об этом в субботу, 16 января, информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Apple. Уже сейчас создан прототип складного смартфона, который, однако, используется пока лишь для внутреннего тестирования — планы по запуску производства такой модели не утверждены.

Эксперты издания отмечают, что разработка складного iPhone позволила бы компании выпускать смартфоны с большим экраном в более компактном корпусе. Обсуждалось, что диагональ дисплея такого iPhone, в одном из вариантов, составит 6,7 дюймов — как на iPhone 12 Pro Max. Отметим, что в целом диагонали экранов складных смартфонов сейчас варьируются в пределах 6-8 дюймов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple презентует новые iPhone SE и AirPods в апреле 2021 года.