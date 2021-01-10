Apple выпустит новые iPhone SE и AirPods в апреле 2021 года

Компания Apple планирует порадовать поклонников новой серией смартфонов iPhone SE. Также готовятся к выпуску наушники AirPods Pro 2-го поколения.

Как сообщает японский блог MacOtakara, новинки появятся на рынке уже в апреле 2021 года. Готовится к продажам iPhone SE 3-го поколения, а также гарнитура AirPods Pro, которая получит новый зарядный футляр.

Отметим, что точная стоимость данной техники на данный момент неизвестна. Кроме этого, конечные параметры гаджетов, как и сроки выпуска могут быть изменены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дуров призвал пользователей отказаться от Iphone в пользу Android. По его мнению, операционная система от Apple вместе с компанией Google мешает свободному обмену информацией. Для того, чтобы защитить себя от этого, создатель Telegram предложил перейти на систему Android.