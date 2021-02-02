Роспотребнадзор: в Петербурге нет угрозы эпидемии гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Петербурге нет угрозы эпидемии гриппа и ОРВИ
Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями находится на контроле Управления. Фото: pixabay

По информации управления Роспотребнадзора по Северной столице в городе низкий уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

С 25 по 31 января 2021 года заболеваемость снижалась во всех возрастных группах и сейчас все, включая детей, находятся в безопасности с точки зрения эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в понедельник, 1 февраля.

Вместе с тем горожанам рекомендуют не забывать об угрозе COVID-19 и соблюдать меры безопасности: избегать мест массовых скоплений людей, не контактировать с теми, кто имеет симптомы простуды или гриппа, тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещения, где вы находитесь, и увлажнять воздух, полноценно спать и регулярно заниматься спортом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние каникулы не повлияли на заболеваемость коронавирусом в Петербурге.

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