Роспотребнадзор: новогодние выходные не ухудшили ситуацию с коронавирусом

Роспотребнадзор: новогодние выходные не ухудшили ситуацию с коронавирусом
Петербуржцы празднуют Новый год на фоне коронавируса. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новогодние каникулы не ухудшила ситуацию с коронавирусом, поскольку социальная активность людей была снижена в этот период.

Многие общественные места были закрыт, некуда была идти.

«Поскольку каникулы длились почти две недели — фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались», — цитирует его «Российская газета».

Он также добавил, что на границах производится жесткий контроль, все прибывшие проходят трехдневное обследование. По словам Горелова, люди стали лучше соблюдать коронавирусные нормы.

С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге, жителям города рано расслабляться. При возвращении вузов на очное обучение новые вспышки могут возникнуть из-за студентов, которые вернутся в город.

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