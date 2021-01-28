Петербуржцам напомнили, что коронавирус никуда не делся

Беглов заявил, что коронавирус никуда не делся. Фото: администрация Петербурга

Беглов заявил, что коронавирус никуда не делся. Фото: администрация Петербурга

Несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге, жителям города рано расслабляться. При возвращении вузов на очное обучение новые вспышки могут возникнуть из-за студентов, которые вернутся в город.

Об этом глава Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78». По его словам, город, конечно, рад возвращению очного обучения. Однако многие из студентов, которые уехали домой на время дистанционки, приедут и привезут с собой инфекций. Губернатор отметил, что в других регионах коронавирус продолжает активно распространяться.

Вместе с тем Беглов допустил, что по итогам обсуждения текущей ситуации с управлением Роспотребнадзора будет принято решение о смягчении коронавирусных ограничений. Встреча с руководством ведомства назначена на пятницу, 29 января.

При этом градоначальник призвал местных жителей не расслабляться.

«Коронавирус никуда не делся. Стоит только расслабиться – начинается повышение. Поэтому очень важно избегать мест массового скопления людей и соблюдать эпидемические правила», – подчеркнул Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге сделано рекордное число прививок от коронавируса.