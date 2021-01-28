За сутки в Петербурге сделано рекордное число прививок от коронавируса

В Петербурге за последние сутки вакцинировалось рекордное число местных жителей. Об этом сообщает межведомственный координационный штаб города.

Так, за сутки в Северной столице прививки поставили 5 175 петербуржцам. Общее же число жителей города, получивших вакцину от коронавируса, достигло 43 542. Полный цикл вакцинации прошел уже 7 761 человек.

В отчете штаба говорится, что в Петербурге наблюдаются признаки снижения распространения инфекции. Это позволяет говорить о стихании второй волны коронавируса, которая была гораздо серьезнее первой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начнется бесплатная вакцинация в частных клиниках в феврале. Отметим, что сейчас привиться в Петербурге можно в 88 пунктах. Жителей города прививают препаратом «Спутник V» от коронавируса.