В Петербурге начнется бесплатная вакцинация в частных клиниках в феврале

В Петербурге начнется бесплатная вакцинация в частных клиниках в феврале
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

В Северной столице проходит вакцинация от коронавирусной инфекции. Планируется прививать население города бесплатно в частных клиниках.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Согласно информации аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, подобная программа начнет действовать в городе с середины февраля. На данный момент вопрос прорабатывается.

«Сейчас с частными организациями прорабатывается вопрос, чтобы на их площадках были организованы прививочные пункты. Все частные организации, которые работают в рамках полиса ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно. Это 22 частные организации», – говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас привиться в Петербурге можно в 88 пунктах. Жители города принимают препарат «Спутник V» от коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог спрогнозировал сроки снятия коронавирусных ограничений в России.

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