Вирусолог спрогнозировал сроки снятия коронавирусных ограничений в России

Для завершения эпидемии необходимо, чтобы с вирусом столкнулись около 70-80% всего населения Земли. Фото: pixabay

Для завершения эпидемии необходимо, чтобы с вирусом столкнулись около 70-80% всего населения Земли. Фото: pixabay

Врач-вирусолог, академии РАН и сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов назвал примерные сроки снятия антиковидных ограничений в России.

Как считает специалист, пандемия коронавирусной инфекции постепенно идет на спад, и, весьма вероятно, основную массу ограничений, направленных на борьбу с распространением заболевания, отменят уже к лету 2021 года, передает портал URA.RU.

Ершов добавил, что завершение пандемии будет возможным, когда с вирусом в той или иной форме «проконтактируют» около 70-80% населения всего мира. Стоит отметить, что безопасный «контакт» с COVID-19 может обеспечить вакцинация, которая играет значимую роль в борьбе с вирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 млн человек.