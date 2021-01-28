Университет Хопкинса: число зараженных COVID-19 в мире превысило 100 млн человек

По данным университета Хопкинса на утро 28 января, количество заражений новой коронавирусной инфекцией по всему миру перешагнуло порог в 100 миллионов человек.

С начала пандемии COVID-19 заразились 100 755 075 человек. При этом скончались 2 170 608 ковид-положительных пациентов во всем мире. Антилидером по заражениям и смертям остаются Соединенные Штаты Америки, где более 25,5 млн подхватили коронавирус и почти 429 тысяч человек скончались.

В тройку лидеров по заболеваемости и смертности также входят Бразилия (8,9 млн зараженных и более 218 тысяч летальных случаев) и Индия (10,6 млн заражений и свыше 153 тысяч смертей). Россия находится на восьмом месте — в стране 3,7 млн заражений и почти 70 тысяч пациентов скончались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге свободны более 34% коек для пациентов с коронавирусом.