В Петербурге освободилось более трети коек для ковид-пациентов

Количество выздоровевших значительно превысило количество обратившихся к медикам петербуржцев, зараженных коронавирусом.

Об этом стало известно в среду, 27 января. Так, количество свободных койко-мест для людей с коронавирусом и пневмониями увеличилось до 4 280 — это 34,1% от общего коечного фонда, составляющего 12 538 мест.

Как сообщили в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в городе, количество обращений к медикам со стороны ковид-пацеинтов уменьшилось на 31%. Суточная госпитализация больных с COVID и пневмониями снизилась более чем на 12%.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последнюю неделю в Санкт-Петербурге заметили падение количества новых случаев заражения коронавирусом на 22%.