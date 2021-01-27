Число новых случаев коронавируса в Петербурге упало на 22% за неделю

Число новых случаев коронавируса в Петербурге упало на 22% за неделю
В Петербурге упала заболеваемость коронавирусом. Фото: pixabay

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге заметили падение количества новых случаев заражения коронавирусом на 22%. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Как сообщает Смольный, в настоящее время коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет меньше единицы. Также стало известно, что в ковидных госпиталях остаются свободными треть коек.

Город активно расширяет вакцинацию против COVID-19. На сегодняшний день в Петербурге открыто 88 прививочных пунктов. Вакцинировались уже 43,5 тысяч человек, при этом 7700 из них получили обе дозы препарата.

Всего Петербург получил более 105 тысяч доз вакцины «Спутник V» и тысячу доз препарата «Эпиваккорона». До конца января в город поставят еще 66 тысяч доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы теперь могут записаться на прививку от COVID-19 через колл-центры.

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