Петербуржцы теперь могут записаться на прививку от COVID-19 через колл-центры

В Петербурге появилась возможность записаться на прививку через колл-центры. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге появилась возможность записаться на прививку через колл-центры. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через виртуальные колл-центры, сообщили 27 января в Смольном.

Желающие привиться от коронавируса могут позвонить по телефонам виртуальных колл-центров и встать в очередь. Власти отметили, что благодаря использованию современных технологий в Петербурге решится проблема с дозвоном в поликлинику.

Виртуальные колл-центры позволяют организовать очереди звонков, внедрить интерактивные голосовые приветствия и контролировать работы операторов. Теперь доступность поликлиник по телефону увеличена вдвое.

С 1 февраля в Петербурге будет уже четыре канала для записи на прививку: портал «Здоровье петербуржца», портал Госуслуг, виртуальные колл-центры и в скором времени заявки начнет принимать служба «122».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала выравниваться после январского пика.