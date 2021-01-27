Петербуржцы теперь могут записаться на прививку от COVID-19 через колл-центры

Петербуржцы теперь могут записаться на прививку от COVID-19 через колл-центры
В Петербурге появилась возможность записаться на прививку через колл-центры. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через виртуальные колл-центры, сообщили 27 января в Смольном.

Желающие привиться от коронавируса могут позвонить по телефонам виртуальных колл-центров и встать в очередь. Власти отметили, что благодаря использованию современных технологий в Петербурге решится проблема с дозвоном в поликлинику.

Виртуальные колл-центры позволяют организовать очереди звонков, внедрить интерактивные голосовые приветствия и контролировать работы операторов. Теперь доступность поликлиник по телефону увеличена вдвое.

С 1 февраля в Петербурге будет уже четыре канала для записи на прививку: портал «Здоровье петербуржца», портал Госуслуг, виртуальные колл-центры и в скором времени заявки начнет принимать служба «122».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала выравниваться после январского пика.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация от коронавируса запись на вакцинацию колл-центр новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург потратит 5,5 млрд рублей на борьбу с преступностью
Ремонт дорог обойдется Петербургу почти в 6 млрд рублей
Петербуржцы теперь могут записаться на прививку от COVID-19 через колл-центры
Суд в Петербурге оштрафовал иностранца, стоявшего у метро в день митинга в ...
Сотрудников Пятого канала не пустили в петербургский ЗакС из-за температуры
Обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Сабадашу сменили домашний арест на ...
СКА сыграет с «Северсталью» в Ледовом
Глава Минобрнауки призвал к честному и открытому диалогу с протестующей молодежью