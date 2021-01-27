Заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала выравниваться после январского пика

В конце января Петербург выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом говорит график доли числа новых случаев COVID-19 от числа тестирований. Вместе с числом зараженных снизилось и количество проведенных обследований.

Как сообщает Peterburg2, вторая волна коронавируса пришла в Петербург в октябре прошлого года. Тогда доля выявленных случаев ковид из числа проверенных составляла 1,96%. Спустя месяц процент поднялся до 6,11%, а в декабре показатель достиг уже 10,6%. На сегодняшний день процент составляет 13,22%.

Стоит отметить, что вместе с ростом заболеваемости в Северной столице вырос и объем тестирования на коронавирус. Если в октябре проводилось 934 тысячи тестов, то к декабрю он взлетел на 17%, достигнув отметки в 1 096 183. Затем число тестирований вновь начало снижаться, и к 26 января было сделано 613 тысяч тестов.

По данным портала, пик заболеваемости случился в начале января, когда было зафиксировано почти 25% инфицированных от числа проверенных. В настоящий момент показатели уже пришли в норму — 10-11%.

Это говорит о том, что резкого улучшения ситуации не было, она просто стабилизировалась до декабрьского уровня. Если тенденция сохранится, что уже весной процент заболевших может достигнуть уровня ноября.

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