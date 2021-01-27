Заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала выравниваться после январского пика

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала выравниваться после январского пика
Пик заболеваемости случился в Петербурге в начале января. Фото: unsplash

В конце января Петербург выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом говорит график доли числа новых случаев COVID-19 от числа тестирований. Вместе с числом зараженных снизилось и количество проведенных обследований.

Как сообщает Peterburg2, вторая волна коронавируса пришла в Петербург в октябре прошлого года. Тогда доля выявленных случаев ковид из числа проверенных составляла 1,96%. Спустя месяц процент поднялся до 6,11%, а в декабре показатель достиг уже 10,6%. На сегодняшний день процент составляет 13,22%.

Стоит отметить, что вместе с ростом заболеваемости в Северной столице вырос и объем тестирования на коронавирус. Если в октябре проводилось 934 тысячи тестов, то к декабрю он взлетел на 17%, достигнув отметки в 1 096 183. Затем число тестирований вновь начало снижаться, и к 26 января было сделано 613 тысяч тестов.

По данным портала, пик заболеваемости случился в начале января, когда было зафиксировано почти 25% инфицированных от числа проверенных. В настоящий момент показатели уже пришли в норму — 10-11%.

Это говорит о том, что резкого улучшения ситуации не было, она просто стабилизировалась до декабрьского уровня. Если тенденция сохранится, что уже весной процент заболевших может достигнуть уровня ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко поддержал ослабление ограничений в Петербурге: отмены каких запретов ждать теперь.

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