Онищенко поддержал ослабление ограничений в Петербурге: отмены каких запретов ждать теперь

Бывший главный санитарный врач, депутат Геннадий Онищенко поддержал ослабление «коронавирусных» ограничений в Петербурге. По его словам, снятие некоторых запретов необходимо, но на многое петербуржцам рассчитывать не стоит.

В Петербурге к концу подходит действие постановления городского правительства под номером №121, которое регулирует жизнь города во время пандемии. Как отметил бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко, эпидемиологическая ситуация в Северной столице, находится под контролем и некоторые послабления ограничений необходимы. Такое мнение он высказал Общественной службе новостей.

Онищенко уточнил, что серьезных изменений в жизни города он не ждет. По его словам, вероятно, в ближайшее время городские власти ослабят ограничения, но не в ущерб эпидемиологической ситуации.

Отметим, что городские власти ранее утверждали, что решения по ограничениям будут приниматься быстро. Пока в городе растет число свободных «ковидных» коек, а число заболевших снижается.

Не исключено, что о своем решении Смольный сообщит в ближайшую пятницу. К слову, ранее губернатор Александр Беглов, комментируя ослабление ограничений, сообщал, что городское правительство будет следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

В Москве уже разрешили работу баров, клубов и ресторанов в ночное время. В столице также дали разрешение кинотеатрам и концертным залам на продажу 50% билетов.

В Петербурге, судя по всему, ждать радикальных изменений не стоит. Ранее в разговоре с Gazeta.SPb, петербургский ресторатор Александр Затуливетров рассказал, что бизнес ждет разрешения на работу хотя бы до полуночи после 31 января. Идеальным решением также, по его словам, было бы открытие заведений общепита в торговых центрах.

Можно ожидать, что вслед за Москвой и Петербург разрешит продавать половину билетов на концерты и в кино – театрам уже предоставили такую возможность. Впрочем, возможным это изменение будет в том случае, если в памяти чиновников уже угасла шумиха после концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Именно после этого события в городе ввели еще более серьезные ограничения.