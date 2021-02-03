В Петербурге три коронавирусных стационара вернутся к плановой работе

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал возвращение трех учреждений к плановой работе. В список попали Мариинская больница, несколько отделений больницы им. Филатова и федеральное НИИ им. Поленова.

Об этом парламентарий Северной столицы рассказал петербуржцам во вторник, 2 февраля, в эфире радиостанции «Радио России».

«В целом, это результат самоотверженного труда наших медиков и общих усилий – всех сознательных петербуржцев», – добавил губернатор.

Кроме этого, Беглов заявил, что в Смольном разрабатывают меры поддержки тем отраслям, которые максимально сильно пострадали из-за пандемии коронавируса. Это касается сфер общепита, туризма, учреждений культуры и других отраслей экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге появятся новые места для вакцинации от коронавирусной инфекции.