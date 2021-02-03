За сутки на Covid-19 проверились более 21 тысячи петербуржцев

За сутки на Covid-19 проверились более 21 тысячи петербуржцев
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице врачи ежедневно фиксируют количество тестов на коронавирус. За минувшие сутки на инфекцию проверились 21 тыс. 275 пациентов.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие 24 часа петербуржцы 6 тыс. 639 раз обратились в службу «122», чтобы уточнить интересующую информацию о коронавирусе.

Кроме этого, для борьбы с коронавирусом в городе работают волонтеры. Аккредитацию уже получили 1 тыс. 75 петербуржцев. Они выполнили 4 тыс. 822 заявки, которые оставляют жители города по номеру телефона горячей линии.

Также пациентам Северной столицы оказывают гуманитарную помощь. Так жителям города доставляют продуктовые наборы. Их за последние четыре месяца получили 160 тыс. 888 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что три коронавирусных стационара в Петербурге вернутся к плановой работе.

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