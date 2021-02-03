Более 16 тысяч новых случаев Covid-19 выявили в России за сутки

В России продолжает увеличиваться общее число больных коронавирусом. За минувшие сутки число возросло на 16 тыс. 474 пациента.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее количество инфицированных в России составило 3 млн 901 тыс. 204 случая.

Кроме этого, за последние 24 часа выздороветь смогли 24 тыс. 822 человека. Однако не обошлось без летальных исходов. Скончались 526 пациентов против 539 днем ранее. Всего от инфекции умерли 74 тыс. 684 россиянина.

Отметим, что лидером по суточному приросту стал Санкт-Петербург, – 1 тыс. 916 новых случаев. На втором месте Москва, – 1 тыс. 545. Тройку замкнула Московская область, где прирост составил 773 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что появились итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».