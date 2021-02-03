Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение

Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение
Сергей Фургал был уволен с поста главы Хабаровского края Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Фото: kremlin.ru

Ему инкриминируют сразу несколько серьезных преступлений.

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинения. Об этом пишет РИА Новости. Официальный представитель СК Светлана Петрено заявила, что политику инкриминируют заказные убийства и покушение на жизни, а также незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов.

Напоминаем, что Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его подозревали в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. Почти сразу губернатора отправили под арест в Москву, с должности Фургала сняли. С тех пор жители Хабаровского края выходят на митинги – они не верят, что их экс-губернатор в чем-то виновен и требуют отпустить его.

Сам Фургал вину также не признает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин сказал о Фургале: это не политическое преследование, а уголовное дело.

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