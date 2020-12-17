Путин о Фургале: это не политическое преследование, а уголовное дело

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он отметил, что речь идет об уголовном преступлении, и попросил дать следствию спокойно работать.

О деле Фургала Владимир Путин высказался в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 17 декабря.

«У меня с ним были добрые отношения. Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые. Как к члену ОПГ, которая занималась устранением конкурентом. Там речь идет об убийствах людей», — подчеркнул президент.

Он отметил, что дело необходимо расследовать и передать в суд.

В сентябре бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году.