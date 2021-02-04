Иммунолог предупредил, что из-за коронавируса можно потерять зрение и слух

Скорее всего, в ближайший год говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 не придется. Фото: pixabay

Скорее всего, в ближайший год говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 не придется. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус может привести к потере зрения и слуха.

По его словам, вирус повреждает организм на многих планах, затрагивая транспорт кислорода кровью, сосуды, нервы практически во всех органах.

«Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — цитирует эксперта ТАСС.

Бывали случаи, когда из-за коронавируса не только портился слух, но и появлялись ложные звуки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе откроют 120 пунктов вакцинации от коронавируса. Со временем их количество будет расти.