Иммунолог предупредил, что из-за коронавируса можно потерять зрение и слух

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус может привести к потере зрения и слуха.
По его словам, вирус повреждает организм на многих планах, затрагивая транспорт кислорода кровью, сосуды, нервы практически во всех органах.
«Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — цитирует эксперта ТАСС.
Бывали случаи, когда из-за коронавируса не только портился слух, но и появлялись ложные звуки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе откроют 120 пунктов вакцинации от коронавируса. Со временем их количество будет расти.