В Петербурге могут вакцинировать от коронавируса до 200 человек в день

Мощность городских пунктов вакцинации увеличивается.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе откроют 120 пунктов вакцинации от коронавируса. Со временем их количество будет расти. Об этом политик уже договорился в Министерством здравоохранения, сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в Северной столице открыты 99 прививочных пунктов, часть из них находятся в частных клиниках. Сейчас они могут прививать до 200 человек в день. Согласно данным, в Петербурге весь цикл вакцинации прошли более 15 тысяч человек.

К концу текущего месяца в город привезут 310 тысяч комплектов доз вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будут производить вакцину от COVID-19. Производством займется группа компаний Фармасинтез на заводе «Фармасинтез-Норд».