Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Перепись населения снова перенесли. Фото: 2020-god.com

Стали известны новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Замглавы Росстата Павел Смелов заявил о том, что мероприятие пройдет в сентябре текущего года.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Павла Смелова, ранее российское правительство поддержало перенос переписи на другой срок. В итоге, остановились на сентябре 2021 года.

«Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре», – пояснил замглавы Росстата.

Отметим, что точные даты проведения мероприятия на данный момент неизвестны. Сроки в ближайшее время будут установлены постановлением кабмина. Также из-за переноса увеличат сумму средств на проведение мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года.

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