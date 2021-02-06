ОНК не выявила нарушений в содержании задержанных в Сахарово

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) проверила условия содержания задержанных в Сахарово в Новой Москве. Туда поместили нарушителей незаконных акций в поддержку политика Алексея Навального.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Георгия Волкова, специалисты посетили ЦВСИГ в Сахарово для проверки условий содержания. В камерах не было выявлено серьезных нарушений порядка, а мелкие недочеты – устранили на месте.

«Посетили в случайном порядке ряд камер, в среднем содержатся в них от четырех до 10 человек. У каждого свое отдельное спальное место. Общий стол для приема пищи, имеются телефоны для связи с родственниками и близкими. Переполненности учреждения выявлено нами не было. Мелкие недочеты были устранены на месте», – пояснил Георгий Волков.

Напомним, что до этого СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Сахарово не соблюдаются нормы содержания задержанных. По данному факту была проведена проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД РФ прокомментировали фотографии, сделанные в спецприемнике в Сахарово.