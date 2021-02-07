В Британии не будут вводить паспорта вакцинированных

В Британии не будут вводить паспорта вакцинированных
В Британии не планируют вводить ковид-паспорта. Фото: https://pixabay.com

Власти уверены, что принуждать кого-то делать прививки нельзя.

Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави рассказал, что в стране не собираются вводить паспорта вакцинированных. Об этом он заявил в интервью Sky News.

Министр отметил, что непонятно, как вакцинация влияет на передачу вируса. Во-вторых, он убежден, что введение паспорта можно рассматривать как способ дискриминации. Захави думает, что нельзя кого-то принуждать ставить уколы.

«Я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта»,

— пояснил министр.

Он также считает, что вполне достаточно предоставить бумагу о прохождении вакцинации, которую готовы выдавать в медучреждениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Финляндии планируют ввести COVID-паспорта.

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