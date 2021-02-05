Власти Финляндии планируют ввести COVID-паспорта

Возможность введения ковид-паспортов рассматривают и другие европейские страны, такие как Дания и Швеция. Фото: pixabay

Возможность введения ковид-паспортов рассматривают и другие европейские страны, такие как Дания и Швеция. Фото: pixabay

В Финляндии могут сделать обязательным паспорт, подтверждающий, что его владелец прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Медицинские данные пользователей, сделавших прививку, будут загружаться в единый электронный портал Omakanta, после чего финны смогу получить соответствующий сертификат. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет издание yle.fi. Необязательно утруждать себя распечаткой документа, достаточно сохранить данные в смартфоне через специальные штрих-коды ил QR-коды.

На данный момент в министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии уже занимаются подготовкой документации, необходимой для введения паспортов. Утвердить их использование должен Госсовет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия, возможно, будет использовать для вакцинации препарат «Спутник V».