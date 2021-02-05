В Финляндии могут начать использовать вакцину «Спутник V»

В Финляндии могут начать использовать вакцину &#171;Спутник V&#187;
Фото: pixabay.com

Финляндия сможет использовать вакцину «Спутник V» при одобрении Евросоюза. Об этом сообщили представители министерства социальных дел и здравоохранения страны.

По их словам, препарат должен пройти проверку на соответствие требованиям качества Евросоюза, что является медленным процессом.

Как сообщили «РИА Новости», все используемые вакцины от коронавируса в Финляндии уже прошли оценку экспертов из ЕС.

В соответствии с численностью населения Финляндия получает 1,23% вакцин, которые совместно закупает Европейский Союз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о публикации итогов третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V».

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