Названы регионы России по доступности бензина

Жителям Ямало-Ненецкого округа легче всего обзавестись топливом для автомобилей. Регион возглавил рейтинг по доступности бензина в стране.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование, на среднюю зарплату в Ямало-Ненецком округе можно купить 2 тыс. 155 литров бензина АИ-92. Немного меньше топлива достается москвичам, – в среднем 1 тыс. 944 литра. Тройку замыкает Чукотка, жителям которой в среднем удается купить в месяц 1 тыс. 707 литров.

Что касается уголков России, где меньше всего топлива, то первое место занимает Дагестан, – всего 560 литров. Выше только Ивановская область и Карачаево-Черкесская Республика, где можно приобрести 569 и 573 литра топлива соответственно.

Также эксперты установили, что в разных регионах России цены на бензин могут значительно отличаться. Например, на Чукотке литр АИ-92 стоит 60 рублей, а в Челябинской области – 40 рублей. В целом, цены с января 2020 года по январь 2021 года на данную марку поднялись на 2,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в 2021 году.