Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в 2021 году

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в 2021 году
Цены возрастут незначительно. Фото: pixabay.com

Цены на бензин в 2021 году в России будут для потребителей довольно в стабильном состоянии. Рост не превысит уровня официальной инфляции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко, рынок бензина в России для государства является социально значимым. Это означает, что рост цен также регулируется властями.

«Мы не ожидаем роста цен выше уровня официальной инфляции. Это связано с тем, что розничный топливный рынок – социально чувствительный для государства, поэтому он, по сути, государством же неформально регулируется», – заявил эксперт.

Отметим, что до этого вице-премьер России Александр Новак сообщал, что рост цен на бензин Аи-92 в прошлом году составил 2%. Это существенно ниже инфляции, которая составила 4,91%, по данным Росстата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России предсказывают резкий рост цен на бензин.

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АИ-92 бензин инфляция рост цен


 

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